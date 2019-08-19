В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках

В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами. Об этом РБК сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества ведомства.

Отмечается, что мужчины привлекли внимание бойцов Росгвардии поздно ночью на улице Симоновский Вал, потому что были в женских париках и медицинских масках. При виде сотрудников правоохранительных органов они попытались скрыться, но были задержаны и переданы полиции. Пистолеты были обнаружены у них в рукавах курток во время осмотра.

В сообщении не указывается, зачем мужчины надели женские парики и маски.