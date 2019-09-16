Сергей Иванов предложил гордиться пактом Молотова-Риббентропа

Договор, подписанный в 1939 году СССР и Германией, был достижением советской дипломатии, которым нужно гордиться, заявил бывший глава администрации президента России, член Совета безопасности и председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Иванов.

«Я считаю пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться», — сказал Иванов, выступая на пленарном заседании по итогам международной научной конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии» (цитата по ТАСС).

Иванов пояснил, что благодаря заключению договора о ненападении с Германией СССР смог избежать войны на два фронта и отодвинул границу от важнейших городов страны.

«Мы хотели начать войну с Германией 40 км от Минска или в 100 км от Ленинграда? Где бы мы остановили немцев — за Уралом? Самое главное — это национальные интересы», — сказал он.