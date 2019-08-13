В РПЦ отреагировали на инцидент с крещением младенца в Гатчине

В РПЦ отреагировали на инцидент с крещением младенца в Гатчине

Инцидент с жестоким обращением при крещении годовалого ребенка в Гатчине (Ленинградская область) актуализирует проблему подготовки к таинству. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, для исключения таких инцидентов между родителями и священником должно быть установлено доверие. «Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны «анонимный требополучатель», а с другой — «безразличный требоисполнитель», — уточнил он.

Легойда также добавил, что «таинство — не экстренная операция, сделанная дежурным хирургом»: крещение совершается «в общине, где между ее членами царит любовь и внимание».

Ранее стало известно, что священник, который жестоко обращался с ребенком во время обряда крещения в храме на территории Гатчинского района, был отстранен от служения.