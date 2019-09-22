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В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг

Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах дома. В июле юноша одолжил подруге деньги. Спустя время он потребовал вернуть ему деньги, но девушка не сделала этого.

Следствие считает, что вечером 20 сентября юноша подкараулил девушку в ее подъезде и нанес ей несколько ножевых ударов. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

В настоящее время юноша задержан следователями. Как сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах, задержанный признал свою вину. Он также добавил, что молодой человек является студентом Саратовской государственной юридической академии.

Теги: Саратов, убийство, уголовное дело
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