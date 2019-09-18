На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин

На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин

Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет. По данным следствия, двое юношей в возрасте 15-ти и 16-ти лет пришли 16 сентября в частный дом потерпевших, чтобы «разобраться» по поводу кражи запчастей.

«В ходе ссоры подростки жестоко избили потерпевших, причинив множественные травмы, в том числе перелом шейного отдела позвоночника», — сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Алтайскому краю.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время подозреваемым в убийстве учащимся профессионального лицея будет избрана мера пресечения.