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В Москве мужчину заподозрили в убийстве жены из-за ревности

В Москве следователи возбудили уголовное дело против 53-летнего мужчины, который подозревается в убийстве жены. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Дело открыто по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 12 сентября мужчина во время ссоры на почве ревности не менее двух раз выстрелил в 39-летнюю супругу. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, уточняется в сообщении СК.

В марте этого года в Москве мужчина убил своих жену и ребенка, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. По данным следствия, тела с признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран были обнаружены 2 марта в квартире жилого дома на Ясном проезде.

Теги: Москва, убийство
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