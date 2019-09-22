Появилось видео массовой драки в торговом центре Уфы

Массовая драка в торгово-развлекательном комплексе «Иремель» в Уфе попала на видео. Кадры случившегося разместили на YouTube очевидцы. Кадры также приводит местное издание Today News Ufa.
На записи видно, как несколько мужчин устроили на лестнице драку. Она продолжилась на одном из этажей торгового центра.
Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Башкирии, конфликт между нетрезвыми мужчинами и охраной возник минувшей ночью из-за того, что их не впустили внутрь торгового центра. При этом в ведомстве не уточнили число участников драки. «В настоящее время все участники доставлены в отдел полиции, в данный момент по ним принимается решение», — добавили в пресс-службе.
В начале августа драка массовая драка произошла в Москве у станции метро «Площадь Ильича». В результате телесные повреждения получили несколько человек.