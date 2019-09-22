Появилось видео массовой драки в торговом центре Уфы

Массовая драка в торгово-развлекательном комплексе «Иремель» в Уфе попала на видео. Кадры случившегося разместили на YouTube очевидцы. Кадры также приводит местное издание Today News Ufa.

Видео: YouTube / Про Уфу

На записи видно, как несколько мужчин устроили на лестнице драку. Она продолжилась на одном из этажей торгового центра.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Башкирии, конфликт между нетрезвыми мужчинами и охраной возник минувшей ночью из-за того, что их не впустили внутрь торгового центра. При этом в ведомстве не уточнили число участников драки. «В настоящее время все участники доставлены в отдел полиции, в данный момент по ним принимается решение», — добавили в пресс-службе.

В начале августа драка массовая драка произошла в Москве у станции метро «Площадь Ильича». В результате телесные повреждения получили несколько человек.