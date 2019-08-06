В Москве у станции метро «Площадь Ильича» произошла массовая драка

В Москве в районе станции метро «Площадь Ильича» произошла массовая драка, в результате которой несколько человек получили телесные повреждения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Конфликт произошел около 4:00 мск. «В результате несколько человек получили телесные повреждения и были переданы медикам для оказания необходимой помощи. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли противоправные действия и доставили в отдел полиции участников для разбирательств», — сообщили в пресс-службе.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняется, что предшествовало данному конфликту. В пресс-службе заявили, что точных данных о численности участников драки нет, однако это «явно меньше» 60 человек.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что, по данным очевидцев, в драке принимали участие около 60 человек. Отмечается, что между мужчинами возникла ссора на почве личной неприязни, которая переросла в потасовку.

ТАСС со ссылкой на ГУ МВД уточняет, что задержанные — приезжие из стран ближнего зарубежья.