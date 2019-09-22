Российские ученые предложили ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве России решили ввести индекс экономического кризиса — «индекс производства самогона», сообщает «Российская газета».

Специалисты назвали производство и потребление самогона одним из индикаторов экономического положения в стране. Как сообщил изданию директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, по мере увеличения экономических трудностей люди стремятся перейти на более дешевый самодельный алкоголь или продукцию черного рынка. Таким образом, рост спроса на соответствующую алкогольную продукцию отражает снижение реальных доходов населения, а его снижение — повышение платежеспособности россиян.

Согласно опросу о производстве и изготовлении самогона, проведенному институтом среди граждан средних и крупных городов страны (имеется в распоряжении «Российской газеты»), объемы производства и торговли самогоном в России практически не растут. По данным исследования, случаи изготовления самогона или вина в домашних условиях известны лишь 4,5% респондентов, о торговле самодельным алкоголем знает лишь 1% опрошенных. При этом чаще всего изготовлением самогона занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска.

«Помимо этого, имеется ряд признаков того, что производство и объем торговли крепким самодельным алкоголем сокращаются», — заявил Зубец, добавив, что в ближайшие месяцы возрастут реальные доходы россиян.

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав рассчитал безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой не несет значительного вреда для здоровья. Позже в ведомстве опровергли эту информацию.