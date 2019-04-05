Полиция задержала подозреваемого в угоне нового BMW X7 в Мытищах

Полиция задержала подозреваемого в угоне нового автомобиля премиум-класса в Мытищах, возбуждено уголовное дело, сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК России (кража). «Сумма ущерба составила около 9 млн руб.», — отметила Волк.

По ее словам, подозреваемым оказался неоднократно судимый 40-летний житель Дмитровского района Подмосковья. Похищенный автомобиль найден, его вернут владельцу после проведения следственных действий.

Источник «РИА Новости» уточнил, что речь идет о новой модели BMW X7.

Накануне источник ТАСС сообщал об угоне нового BMW X7 из автосалона в Мытищах. Об этом также писало агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Telegram-канал «112» уточнял, что такой автомобиль угнали впервые.