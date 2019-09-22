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В Иране продемонстрировали баллистическую ракету с новой боеголовкой

В Иране во время парада продемонстрировали новую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой, сообщает агентство Fars.

По данным агентства, ракета способна поражать цели на дистанции до 2 тыс. км и нести боеголовку весом до 1,8 т.

В ходе парадов военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской республики (КСИР) также продемонстрировали 18 баллистических ракет различного класса, включая «Кадр», «Эмад», «Седжил» и «Киам». Помимо этого, на парадах были представлены ракетный комплекс Bavar-373 (Тегеран называл его «близким к российскому С-400»), система ПВО «Хордад-15» и другие вооружения.

Проходящие в городах Ирана военные парады приурочены к началу Недели священной обороны, посвященной жертвам ирано-иракской войны 1980–1988 годов.

Теги: Иран, баллистическая ракета
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