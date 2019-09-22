Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 68 человек

Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 68 человек

По меньшей мере 68 человек получили травмы разной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 5,8 в столице Албании Тиране. Ранее сообщалось о 52 пострадавших. Об этом пишут ATA и Albanian Daily News.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы в больницы городов Тирана и Дуррес. По словам министра здравоохранения Албании, сейчас в больницах с травмами и ушибами находятся 12 человек.

«Это самое сильное землетрясение в Албании за последние 30 лет. По предварительной информации, ранения получили 68 человек. Жертв среди них нет», — уточнила на брифинге министр обороны страны Олта Хацка.

В связи с землетрясениями премьер-министр Албании Эди Рама отменил свою рабочую поездку в Нью-Йорк (США), сообщает Oranews.tv. По данным телеканала, политик срочно вылетел из немецкого Франкфурта в албанскую столицу.

На территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков с эпицентром в Адриатическом море. Наиболее сильными из них стали землетрясения с магнитудой 5,8 в Тиране, а также с магнитудой 5,6 в районе портового города Дуррес.