Трое жителей Омска госпитализированы после стрельбы у кафе

Трое жителей Омска госпитализированы с огнестрельными ранениями после конфликта с неизвестными возле местного кафе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

«Сегодня около 01:00 (22:00 21 сентября мск) в медучреждение доставлены трое жителей Омска 1985, 1987 и 1989 годов рождения с огнестрельными ранениями», — сообщили в региональном главке.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 сентября, рядом с кафе, расположенным на улице Окружная дорога. Между пострадавшими и двумя неизвестными начался конфликт, который привел к стрельбе. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, назначена проверка.

В сентябре в ночном клубе в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека, не менее восьми пострадали.