Во французском Лионе неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры

В Лионе на юго-востоке Франции неизвестный открыл стрельбу из окна своей квартиры на улице Виллерой. Об этом сообщают издания Le Progress и Lyon Mag.

По данным Le Progress, стрельба началась около 09:00 по местному времени (10:00 мск). Стрелок открыл огонь из винтовки, в результате чего одна женщина получила легкое ранение. Она уточнила изданию, что пуля задела ее левое плечо. По словам пострадавшей, еще одну женщину ранили в руку. France Info тоже передает, что два человека получили легкие ранения.

В Twitter местной полиции сообщается, что на улице Виллерой проходит спецоперация. Полицейские оцепили территорию вокруг улицы Виллерой. Движение транспорта приостановили. Из находившейся неподалеку школы временно не выпускали около 400 учеников.

Позже полицейские сообщили, что операция закончилась, спецназ задержал одного человека. Кем был стрелок и почему он открыл огонь, пока неизвестно.