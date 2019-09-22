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Грузовик въехал в толпу пешеходов в Китае

В Китае грузовик въехал в толпу пешеходов около рынка в городе Сянтань провинции Хунань, по меньше мере десять человек погибли. Об этом сообщает телеканал CGTN (государственное иновещание).

По данным телеканала, инцидент произошел около 08:40 (03:40 мск) около местного рынка. В результате погибли не менее десяти человек, 16 получили травмы. На место инцидента прибыли медики, пострадавшие направлены в близлежащие больницы. Водитель грузовика задержан, полиция выясняет причины происшедшего.

В сентябре в Казани уходивший от столкновения грузовик выехал на тротуар и протаранил людей, торговавших на рынке. В результате ДТП никто не погиб, пострадали пять человек.

В апреле 2018 года грузовик въехал в толпу людей у ресторана в центре немецкого города Мюнстера. В результате инцидента погибли три человека, пострадали более 30 людей. Водитель грузовика покончил с собой.

Теги: Китай, грузовик, наезд на толпу
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В Казани грузовик въехал в людей около рынка
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