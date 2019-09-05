В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на городское управление ГИБДД.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 16:00 возле рынка «Ала-Дим» на Ломжинской улице. «По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек», — уточнили в Госавтоинспекции.

«На улице Ломжинская грузовик уходил от столкновения, задел трех человек. Погибших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Республике Татарстан.

Как рассказали KazanFirst в Минздраве Татарстана, в результате ДТП пострадали пять человек. Все они были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По данным издания, грузовик снес столб электропередач, который задел крышу одного из торговых павильонов.