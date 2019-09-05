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CVS Health $76 (+21,5%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,81%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,21%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на городское управление ГИБДД.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 16:00 возле рынка «Ала-Дим» на Ломжинской улице. «По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек», — уточнили в Госавтоинспекции. 

«На улице Ломжинская грузовик уходил от столкновения, задел трех человек. Погибших нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Республике Татарстан.   

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Как рассказали KazanFirst в Минздраве Татарстана, в результате ДТП пострадали пять человек. Все они были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По данным издания, грузовик снес столб электропередач, который задел крышу одного из торговых павильонов.   

Ранее грузовик на МКАД сбил четырех дорожных рабочих. Авария произошла на 100-м километре автодороги, неподалеку от парка «Лосиный остров». По данным агентства «Москва», в ДТП попали три автомобиля. В результате аварии произошел разлив топлива.      

Теги: Казань, грузовик, ДТП, новости РБК
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