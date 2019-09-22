В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов и отменили еще четыре. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 12:50, в аэропорту Внуково задержали десять рейсов и один отменили. В Домодедово число задержанных рейсов достигло 18, а также три отменено. Помимо этого в Шереметьево отложили вылет шести рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, отменен рейс авиакомпании Ellinair, который должен был отправиться в Ираклион. При этом с задержкой более чем 30 минут вылетели десять самолетов. По данным табло, пять рейсов задержаны. Один самолет готовят к вылету, а причиной задержки остальных рейсов стало позднее прибытие лайнеров.

По данным табло Шереметьево, время вылета четырех рейсов было изменено. На три часа задержали рейс из Москвы в Бодрум. Он должен был вылететь в 14:45 мск, однако его перенесли на 17:45 мск.