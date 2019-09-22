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В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов

В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов и отменили еще четыре. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 12:50, в аэропорту Внуково задержали десять рейсов и один отменили. В Домодедово число задержанных рейсов достигло 18, а также три отменено. Помимо этого в Шереметьево отложили вылет шести рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, отменен рейс авиакомпании Ellinair, который должен был отправиться в Ираклион. При этом с задержкой более чем 30 минут вылетели десять самолетов. По данным табло, пять рейсов задержаны. Один самолет готовят к вылету, а причиной задержки остальных рейсов стало позднее прибытие лайнеров.

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По данным табло Шереметьево, время вылета четырех рейсов было изменено. На три часа задержали рейс из Москвы в Бодрум. Он должен был вылететь в 14:45 мск, однако его перенесли на 17:45 мск.

На табло Домодедово значится, что пять рейсов вылетели с опозданием более чем в полчаса.

В пресс-службе Шереметьево РБК заявили, что аэропорт работает в штатном режиме. В пресс-службе Домодедово рассказали, что видимость в районе аэродрома составляет более 10 тыс. м.

«Службы аэропорта получили прогноз о возможном усилении ветра, однако на данный момент погодные условия благоприятные», — сказали РБК в воздушной гавани.

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Накануне московский главк МЧС предупредил, что 22 сентября в столице местами ожидаются дождь и мокрый снег. По данным ведомства, до 20:00 порывы ветра будут усиливаться до 17–22 м/с.

В конце августа в московских аэропортах задержали 141 рейс, а отменили еще 11. При этом больше всего рейсов задержали в Шереметьево (71). Тогда подмосковный главк МЧС предупреждал о тумане с ограничением видимости до до 300–800 м.

Теги: Москва, рейсы, задержка, отмена, новости РБК
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