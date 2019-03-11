В аэропортах Москвы прокомментировали данные об отмене и задержке рейсов

В аэропортах Москвы прокомментировали данные об отмене и задержке рейсов

В пресс-службе аэропорта Домодедово РБК сообщили, что отмен и задержек рейсов в связи с погодными условиями нет.

Шереметьево работает в штатном режиме, заявили РБК в пресс-службе аэропорта. «В целом рейсы выполняются по расписанию», — добавили там.

​РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково.

При этом, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропортах Московского авиаузла отменено и задержано 53 рейса. По состоянию на 10:30 мск в Шереметьево задержаны 19 рейсов, во Внуково — 14 рейсов, а в Домодедово — 12. Кроме того, в Домодедово отменены восемь рейсов.

По данным Гидрометцентра, утром 11 марта в столице ливневый снег, днем ожидаются небольшие осадки и ветер 5–10 м/c. Температура воздуха днем составит плюс 2–4 градуса.