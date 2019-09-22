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В Москве три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи

В Москве машина скорой помощи врезалась в препятствие. В результате пострадали три человека, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, авария произошла на территории городской клинической больницы (ГКБ) им. Е. Мухина, которая располагается на Федеративном проспекте. Источник рассказал, что пострадавшие находились в машине.

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Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области

В пресс-службе московского управления ГИБДД подтвердили агентству факт ДТП. В ведомстве отметили, что выясняются обстоятельства произошедшего.

РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции также подтверждает данные о трех пострадавших.

Ранее в сентябре на проспекте Вернадского в Москве столкнулись автобус, легковой автомобиль и машина скорой помощи. В результате никто не пострадал, однако движение по проспекту перекрыли.

Теги: Москва, ДТП, скорая помощь
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