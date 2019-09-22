В Москве три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи

В Москве три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи

В Москве машина скорой помощи врезалась в препятствие. В результате пострадали три человека, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, авария произошла на территории городской клинической больницы (ГКБ) им. Е. Мухина, которая располагается на Федеративном проспекте. Источник рассказал, что пострадавшие находились в машине.

В пресс-службе московского управления ГИБДД подтвердили агентству факт ДТП. В ведомстве отметили, что выясняются обстоятельства произошедшего.

РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции также подтверждает данные о трех пострадавших.