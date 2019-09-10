Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области

Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области

Фото: dtp47rus / VK

Пять человек пострадали в результате столкновения автомобиля ВАЗ с машиной скорой помощи в Ленинградской области. Об этом сообщили РБК в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В результате ДТП пострадали пять человек: оба водителя, два фельдшера (1968 и 1995 годов рождения) и пациент кареты скорой помощи — женщина 1944 года рождения. Степень тяжести вреда здоровью уточняются», — заявили в ведомстве, отметив, что пострадавших увезли до приезда сотрудников ГИБДД на место происшествия.

10 сентября на участке автодороги Санкт-Петербург — Морье во Всеволжском районе легковой автомобиль ВАЗ врезался в машину скорой помощи. По данным ГИБДД, водитель двигался на разрешающий сигнал светофора, однако не уступил скорой, ехавшей со включенной сиреной и проблесковыми маячками. На опубликованных в социальной сети «ВКонтакте» фото видно, что в результате столкновения машина скорой помощи перевернулась на бок.

Ранее в Ленинградской области на трассе Санкт-Петербург — Псков столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero и Kia Sorento. В результате ДТП погибли трое мужчин и женщина. Пострадали двое, включая несовершеннолетнего.