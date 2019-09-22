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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»

В понедельник, 23 сентября, у побережья Приморского края начнется увеличение высоты волны. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным ведомства, из-за приближения тайфуна «Тапа» высота волн достигнет 2,5-3,5 м, а в районе острова Аскольд и мыса Поворотный — до 4 м. На территории побережья усилится ветер от 23 до 28 м/с.   

Кроме того, в юго-восточных районах края синоптики прогнозируют дожди с количеством осадков до 20 мм. В МЧС также предупредили о подтоплении пониженных территорий и размыве автодорог. В готовности находятся бригады энергетиков и ЖКХ, а также дорожные службы.  

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Ранее стало известно, что в японской префектуре Окинава из-за тайфуна «Тапа» пострадали по меньшей мере 19 человек, еще двое погибли. Сейчас скорость ветра стихии в Тихом океане составляет 72 км /ч с порывами до 108 км/ч.  

В начале сентября самолет, следовавший из Владивостока в Пекин, из-за тайфуна «Линлин» вынужден был возвращаться в аэропорт вылета. При этом лайнер не смог совершить посадку с первой попытки.   

Теги: тайфун, Приморский край, штормовое предупреждение
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