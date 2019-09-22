В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»

В понедельник, 23 сентября, у побережья Приморского края начнется увеличение высоты волны. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным ведомства, из-за приближения тайфуна «Тапа» высота волн достигнет 2,5-3,5 м, а в районе острова Аскольд и мыса Поворотный — до 4 м. На территории побережья усилится ветер от 23 до 28 м/с.

Кроме того, в юго-восточных районах края синоптики прогнозируют дожди с количеством осадков до 20 мм. В МЧС также предупредили о подтоплении пониженных территорий и размыве автодорог. В готовности находятся бригады энергетиков и ЖКХ, а также дорожные службы.

Ранее стало известно, что в японской префектуре Окинава из-за тайфуна «Тапа» пострадали по меньшей мере 19 человек, еще двое погибли. Сейчас скорость ветра стихии в Тихом океане составляет 72 км /ч с порывами до 108 км/ч.