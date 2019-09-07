Летевший из Владивостока в Пекин самолет сел в Хабаровске из-за тайфуна

Летевший из Владивостока в Пекин самолет сел в Хабаровске из-за тайфуна

Самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин, вынужденно сел в Хабаровске из-за непогоды. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Рейс Владивосток — Пекин развернули в воздухе спустя 50 минут [после взлета] из-за тайфуна», — сказал собеседник агентства. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах Приморского края, самолет приземлился в аэропорту Хабаровска около 21:07 мск.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Владивостока в Пекин самолет из-за тайфуна «Линлин» вынужден был возвращаться в аэропорт вылета. При этом отмечалось, что самолет не смог совершить посадку с первой попытки.

В четверг, 5 сентября, в Приморском крае ввели штормовое предупреждение в связи с надвигающимся тайфуном «Линлин». По данным PrimaMedia, 7 и 8 сентября на юго-востоке региона ожидаются сильные дожди с общим количеством осадков до 70–120 мм (80–100% нормы за месяц). Высота волн в заливе Петра Великого может достигать 2,5–3,5 м, скорость ветра ожидается 25 м/с с порывами до 32 м/с.