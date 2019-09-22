Мадуро назвал число подписавшихся в защиту суверенитета жителей Венесуэлы

Более 13 млн жителей Венесуэлы подписали петицию в защиту мира и национального суверенитета страны. Об этом в Twitter заявил президент республики Николас Мадуро.

По его словам, петицию в защиту независимости Венесуэлы поддержали 13 млн 287 тыс. 742 человека. «Мои поздравления огромному маршу нашего народа, что наполнил улицы Каракаса патриотизмом», — написал он. Все подписи будут переданы генсекретарю ООН Антонио Гутеррешу.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел в отношении Венесуэлы санкции, подразумевающие блокировку активов правительства страны. Ограничения также были введены против командующих спецназом и контрразведкой.

Обстановка в Венесуэле обострилась 23 января: лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией Мадуро, а также пообещал провести досрочные выборы. США признали Гуаидо легитимным временным главой Венесуэлы. В поддержку Мадуро выступили Россия, Турция, Куба, Китай и Боливия.