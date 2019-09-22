Премьер Словакии заявил о роли Красной армии в освобождении страны

Красная армия в годы Второй мировой войны заплатила самую высокую цену за освобождение Словакии, наряду с воюющими чехами и словаками. Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, передает Teraz.sk.

По его словам, в сражениях за поселок Калинов было убито 1,2 тыс. советских солдат. Он также напомнил, что деревня Калинов была первой освобожденной территорией Словакии, став «надеждой для всех борющихся с фашизмом».

«Я преклоняюсь перед героями, которые отдали свои жизни в этих лесах ради нашего будущего. Давайте будем гордиться и всегда помнить о тех, кто боролся за нашу свободу», — сказал Пеллегрини.

Кроме того, премьер Словакии указал на необходимость бороться с попытками исказить результаты Второй мировой войны. «Мы удивляемся, когда слышим новые исторические версии. Единственная их цель — вписаться в чью-то политическую интерпретацию», — отметил он.