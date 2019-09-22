Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Главный редактор Wikileaks назвал ужасными содержания Ассанжа в тюрьме Общество, 03:42 Полиция Гонконга задержала подростка по подозрению в сожжении флага Общество, 03:12 Отравленный «новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Общество, 02:59 Премьер Словакии заявил о роли Красной армии в освобождении страны Политика, 02:51 Дзюба попросил создать петицию о своем отмененном голе Спорт, 02:25 Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон Общество, 02:13 Американские власти ограничили передвижения главы МИД Ирана в Нью-Йорке Политика, 02:03 Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 68 человек Общество, 01:40 У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 Общество, 01:15 Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины Политика, 01:03 В центре Москвы перекроют движение из-за проведения марафона Общество, 00:48 Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио Общество, 00:38 Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Общество, 00:28 Порошенко сообщил о готовности встретиться с Зеленским Политика, 00:09
Политика ,  
0 
Премьер Словакии заявил о роли Красной армии в освобождении страны

Красная армия в годы Второй мировой войны заплатила самую высокую цену за освобождение Словакии, наряду с воюющими чехами и словаками. Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, передает Teraz.sk.

По его словам, в сражениях за поселок Калинов было убито 1,2 тыс. советских солдат. Он также напомнил, что деревня Калинов была первой освобожденной территорией Словакии, став «надеждой для всех борющихся с фашизмом».

«Я преклоняюсь перед героями, которые отдали свои жизни в этих лесах ради нашего будущего. Давайте будем гордиться и всегда помнить о тех, кто боролся за нашу свободу», — сказал Пеллегрини. 

Общество
В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных

Кроме того, премьер Словакии указал на необходимость бороться с попытками исказить результаты Второй мировой войны. «Мы удивляемся, когда слышим новые исторические версии. Единственная их цель — вписаться в чью-то политическую интерпретацию», — отметил он.    

Ранее, 17 сентября, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости пересмотров итогов Второй мировой войны. ««Мы считаем недопустимыми любые попытки оправдание фашизма и его приспешников», — сказал он. 

Теги: Вторая мировая война, Словакия, Красная Армия
Материалы по теме
Путин заявил о недопустимости пересмотров итогов Второй мировой войны
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter