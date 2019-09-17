Путин заявил о недопустимости пересмотров итогов Второй мировой войны

Почти единственными, кто публично противостоял попыткам пересмотра результатов Второй мировой войны, были еврейские организации в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» в Москве.

По его словам, международный фонд поддержал строительство памятника Победы в Нетании (Израиль). «Это дань уважения солдатам Красной армии, спасшим жизни миллионов евреев и освободившим Европу от фашизма», — сказал Путин.

Глава государства также отметил единство позиций властей России и Израиля относительно «сохранения исторической правды о Второй мировой войне». «Мы считаем недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, оправдание фашизма и его приспешников», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что Путин по приглашению президента Израиля Реувена Ривлина приедет в Иерусалим в январе 2020 года. Российский лидер примет участие в открытии мемориала блокады Ленинграда и мероприятиях по случаю дня памяти жертв Холокоста.