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Политика ,  
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Американские власти ограничили передвижения главы МИД Ирана в Нью-Йорке

Власти США снова ограничили передвижения министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке. Об этом сообщается в Twitter замглавы МИДа Аббаса Аракчи.

«Американская виза не позволяет ему [Зариф] добраться до телестудии, поэтому студия приехала в иранскую миссию в Нью-Йорке», — написал он.

К посту Аракчи в соцсети также прикреплена фотография, на которой видно, как глава МИД Ирана дает интервью корреспондентам программы CBS «Face the Nation». 

Ранее сообщалось, что Вашингтон выдал визы, позволяющие президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел Мухаммеду Джаваду Зарифу принять участие в сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. 

Сам глава МИД Ирана в своем Twitter заявлял, что госсекретарь США Майк Помпео специально пытался уклониться от скорой выдачи американских виз для иранской делегации в ООН.      

Отношения между странами обострились после атак на несколько крупных нефтяных месторождений Саудовской Аравии. По мнению Вашингтона, за нападениями на объекты Saudi Aramco стоят лидеры Ирана, которые только «делают вид, что занимаются дипломатией»  

Теги: США, МИД Ирана
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