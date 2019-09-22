Американские власти ограничили передвижения главы МИД Ирана в Нью-Йорке

Власти США снова ограничили передвижения министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке. Об этом сообщается в Twitter замглавы МИДа Аббаса Аракчи.

«Американская виза не позволяет ему [Зариф] добраться до телестудии, поэтому студия приехала в иранскую миссию в Нью-Йорке», — написал он.

К посту Аракчи в соцсети также прикреплена фотография, на которой видно, как глава МИД Ирана дает интервью корреспондентам программы CBS «Face the Nation».

Ранее сообщалось, что Вашингтон выдал визы, позволяющие президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел Мухаммеду Джаваду Зарифу принять участие в сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.