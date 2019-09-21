Полиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку

Полиция нашла 14-летнюю теннисистку Эрику Кварчия из Абхазии, ранее пропавшую в Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте пресс-службы МВД Абхазии в Facebook.

«Большое спасибо всем, кто остался неравнодушным и принял участие в поиске. Девочка в полном порядке и доставлена родителям», — говорится в сообщении ведомства.

Запись в facebook пользователя MVD.Abkhazia

Ранее стало известно, что вечером в среду, 18 сентября, девочка 2005 года рождения прилетела в аэропорт Внуково авиарейсом Самара — Москва. Камеры аэропорта зафиксировали ее прибытие в столицу. С тех пор о местонахождении подростка было неизвестно.

Как сообщили Sputnik в МВД Абхазии, ведомство совместно с российскими коллегами инициировало мероприятия по поиску Эрики Кварчия. По данным агентства, 14-летняя девочка занимается настольным теннисом и проходит обучение в школе олимпийского резерва в Самаре.