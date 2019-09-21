В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики. По данным полиции, она прилетела в московский аэропорт Внуково рейсом Самара — Москва. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Посол Абхазии в России Игорь Ахба рассказал в интервью Sputnik, что посольство подключилось к поискам теннисистки. Как отметил Ахба, дипломаты обратились в МИД России для оказания содействия в поисках пропавшей девушки. «Также будем обращаться в Следственный комитет России», — добавил он.

Отмечается, что девушка занимается настольным теннисом и учится в школе олимпийского резерва в Самаре. 15 сентября она выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.