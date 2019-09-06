Пропавшую под Вологдой двухлетнюю девочку нашли живой

В Вологодской области нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Ребенка нашли около 11:00 мск в лесу, ее состояние с учетом переохлаждения оценивается как средней тяжести. Сейчас медики оказывают девочке помощь, а позже санавиация доставит ее в областную детскую клиническую больницу для тщательного обследования, говорится в сообщении ведомства.

Двухлетний ребенок пропал в среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района. Мать девочки оставила ее в песочнице с двумя малолетними сестрами (шести и четырех лет), и ушла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Когда она вернулась, девочки на месте уже не было.

В поиске ребенка были задействованы более 400 человек, включая полицейских, сотрудников МЧС России, кинологов с собаками, участников поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей.

Следствие установило, что ее мать, у которой пять малолетних детей, и ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас из-за неблагоприятных условий воспитания детей из семьи изъяли, они находятся в больнице, сообщили в СК.