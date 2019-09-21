Два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии

Два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии

Два подростка пострадали в результате стрельбы во время футбольного матча между школьными командами в американском штате Филадельфия, передает телеканал Fox 29.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 20 сентября, на мемориальном стадионе Маркуса Фостера. Правоохранители эвакуировали со спортивной площадки всех посетителей и игроков. В результате происшествия пострадали два подростка 14 и 15 лет, их доставили в медицинский центр.

Сейчас нет информации об арестах, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

В мае в американском штате Колорадо двое школьников открыли стрельбу по одноклассникам. В результате происшествия один человек погиб, еще семеро получили ранения. Оба стрелка были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.



