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РПЦ напомнила священникам о важности согласования публичных обращений

Священники обязаны согласовывать публичные обращения с правящим архиереем. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Так он прокомментировал решение некоторых священников подписать открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».

По слова митрополита, священник имеет право заступаться и защищать того или иного человека, выступать публично. Однако позицию церкви могут выражать лишь официальные люди.

Митрополит Иларион пояснил, что патриарх может высказываться по всем вопросам, а председатели отделов озвучивают официальную позицию по вопросам, касающимся их компетенций. В то же время он добавил, что почти 40 тыс. священников РПЦ не могут согласовать свои публичные обращения с патриархом — это невозможно во всех случаях.

Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве

«Но священники обязаны согласовывать свое мнение с правящим архиереем той епархии, к которой они принадлежат», — заключил он.

Ранее более 40 священников РПЦ написали открытое письмо в поддержку фигурантов дел о митингах в Москве, в котором говорилось о необходимости пересмотреть их меры пресечения. В РПЦ расценили письмо священников как попытку участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Теги: РПЦ, священники, согласование, публичные высказывания
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В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
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