РПЦ напомнила священникам о важности согласования публичных обращений

Священники обязаны согласовывать публичные обращения с правящим архиереем. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Так он прокомментировал решение некоторых священников подписать открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».

По слова митрополита, священник имеет право заступаться и защищать того или иного человека, выступать публично. Однако позицию церкви могут выражать лишь официальные люди.

Митрополит Иларион пояснил, что патриарх может высказываться по всем вопросам, а председатели отделов озвучивают официальную позицию по вопросам, касающимся их компетенций. В то же время он добавил, что почти 40 тыс. священников РПЦ не могут согласовать свои публичные обращения с патриархом — это невозможно во всех случаях.