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Число жертв шторма «Имельда» в Техасе увеличилось до пяти

В американском штате Техас число погибших в результате обрушения тропического шторма «Имельда» возросло до пяти человек, передает телеканал ABC News.

Ранее сообщалось о четырех жертвах.

По данным телеканала, спасатели обнаружили еще одного погибшего в пятницу в канаве. По предварительным данным, мужчина утонул.

В субботу, 21 сентября, стало известно, что два человека погибли за рулем в собственных автомобилях. Накануне ABС News сообщал, что в результате последствий шторма «Имельда» погиб один мужчина, который получил удар током при попытке спасти от наводнения свою лошадь. Еще один человек погиб при невыясненных обстоятельствах.

Губернатор Техаса Грег Эбботт 20 сентября ввел в штате режим чрезвычайной ситуации.
 

Теги: Техас, жертвы, шторм, погибшие
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