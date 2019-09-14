Во французском Нанте задержали 30 «желтых жилетов»

Во французском городе Нанте в ходе протестов «желтых жилетов» полиция задержала 30 человек. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Всего, по данным радиостанции, в протестах приняли участие 1,8 тыс. человек. В ходе акции протестующие громили витрины и устраивали стычки с сотрудниками полиции. Также правоохранители обнаружили в мусорном контейнере 22 коктейля Молотова.

Согласно последним данным, один полицейский был ранен.

Столкновения «желтых жилетов» с полицией также произошли в городе По. Силовики применили слезоточивый газ против протестующих. В Париже акция прошла в спокойной обстановке — принимавшие участие в протестах 500 человек прошли под наблюдением полиции в районе Порта-де-Шуази и бульвара Гренель рядом с Эйфелевой башней.