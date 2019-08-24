Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Во французском Байонне полиция четыре раза применила водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице. Об этом сообщает газета Le Monde.

По данным газеты, сотрудники полиции применили против участников шествия водометы и слезоточивый газ приблизительно в 19:00 (20:00 мск).

Отмечается, что в шествии принимают участие антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков «желтых жилетов». По данным Le Monde, шествие насчитывает около 15 тыс. участников.

«Мы не можем защищать интересы семи стран от интересов семи миллиардов человек», — передает лозунги протестующих корреспондент издания.

В Биаррице на юго-западе Франции 24 августа начался саммит G7. В регионе обеспечивают безопасность более 13 тыс. полицейских.