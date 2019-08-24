Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Во французском Байонне полиция четыре раза применила водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице. Об этом сообщает газета Le Monde.
По данным газеты, сотрудники полиции применили против участников шествия водометы и слезоточивый газ приблизительно в 19:00 (20:00 мск).
Отмечается, что в шествии принимают участие антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков «желтых жилетов». По данным Le Monde, шествие насчитывает около 15 тыс. участников.
«Мы не можем защищать интересы семи стран от интересов семи миллиардов человек», — передает лозунги протестующих корреспондент издания.
В Биаррице на юго-западе Франции 24 августа начался саммит G7. В регионе обеспечивают безопасность более 13 тыс. полицейских.