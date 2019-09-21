В Рязанской области рухнул вертолетный беспилотник

Вертолетный беспилотник, принадлежащий Центру научно-технических услуг «Динамика», упал в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, падение беспилотника произошло в 08:35 недалеко от населенного пункта Романцево.

«Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

В ведомстве отметили, что беспилотник «К2» был создан по заказу Министерства обороны. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.