Общество , 21 сен, 11:59
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В Рязанской области рухнул вертолетный беспилотник
Вертолетный беспилотник, принадлежащий Центру научно-технических услуг «Динамика», упал в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным ведомства, падение беспилотника произошло в 08:35 недалеко от населенного пункта Романцево.
«Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.
В ведомстве отметили, что беспилотник «К2» был создан по заказу Министерства обороны. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.