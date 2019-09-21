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На Урале в древесном цеху произошел пожар на площади 2 тыс. кв. м

В поселке Бобровский Свердловской области загорелся цех по переработке древесины и производству пеллетов (цилиндрические гранулы из древесных отходов). Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре по ул. Чернавская поступило в службу в 8:19 (6:19 мск). Первоначальной версией было возгорание в цеху по производству кошачьего корма. Отмечалось, что в районе пожара не было источников воды, поэтому спасатели подвозили воду от реки Исети, которая находилась в 3 км от горящего цеха. Пожар удалось локализовать в 09:33 (07:33 мск), площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. В сообщении МЧС отмечается, что огонь быстро распространился из-за большой горючей загрузки цеха.

По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара участвуют 28 сотрудников МЧС и десять единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее в субботу, 21 сентября, произошел пожар в одном из крупных торговых центров, площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м. На момент начала пожара посетителей в ТЦ не было. По предварительной версии властей, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона в одном из кафе.

Теги: пожар, Свердловская область
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