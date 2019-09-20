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AP назвало число приехавших на «штурм» «Зоны-51» людей

В США около 75 человек пришли ко входу в секретную «Зону 51» в Неваде, сообщает Associated Press. Как минимум двух уже задержали.

Люди собрались у секретного военного объекта США для участия в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме» секретного объекта. Участники мероприятия намерены проникнуть на территорию базы, чтобы установить, действительно ли там содержатся скрываемые властями инопланетяне.

21 июня в Facebook была создана страница «штурма», набравшая в общей сложности порядка 2 млн. просмотров. 3 августа она была удалена. Согласно новой странице мероприятия, «штурм» начнется в 12:00 (22:00 мск) и продлится два дня, о намерении присоединиться к нему сообщили 2,3 тыс. пользователей социальной сети.

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Позднее Робертс также объявил о решении организовать музыкальный фестиваль Alienstock в ближайшем к «Зоне 51» городе Рэйчел в округе Линкольн. По данным телеканала 8 News Now, в область базы направили пожарные и полицейские, которые будут дежурить там до окончания мероприятия.

В массовой культуре «Зона 51» фигурирует как место, где власти США скрывают от граждан доказательства существования неопознанных летающих объектов (НЛО). По официальным данным, на ней разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.

Теги: НЛО, штурм, США
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