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Технологии и медиа ,  
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Facebook остановил работу приложений из-за скандала с Cambridge Analytica

Компания Facebook приостановила работу «десятков тысяч» приложений примерно 400 разработчиков. Такое решение было принято в рамках расследования утечки данных через консалтинговую компанию Cambridge Analytica, говорится в заявлении, размещенном на сайте Facebook.

Приложения, имеющие доступ к персональным данным пользователей Facebook, компания начала изучать в марте 2018 года. К настоящему времени специалисты проверили 1 млн приложений, расследование данных продолжается, заявили в Facebook.

В компании также отметили, что в некоторых случаях приложения были заблокированы полностью, а против некоторых из них Facebook решила подать иски. В их числе — южнокорейская компания по анализу данных Rankwave, гонконгская LionMobi и сингапурская JediMobi. В Facebook добавили, что разработанные ими приложения заражали телефоны пользователей соцсети вредоносным ПО.

Кроме того, Facebook подала иски против двух разработчиков из Киева — Глеба Случевского и Андрея Горбачева. В компании утверждают, что при помощи недобросовестной рекламы и онлайн-тестов они занимались кражей личных данных пользователей.

В начале сентября стало известно, что в сеть утекли 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook из разных стран, в том числе 133 млн записей с данными пользователей из США, Великобритании и Вьетнама.

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СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica

В марте 2018 года стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы, в частности, во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Вмешательство могло коснуться в общей сложности 87 млн пользователей соцсети. Cambridge Analytica отрицала свою вину, утверждая, что это был обычный и законный сбор данных для онлайн-рекламы. После этого компания потеряла всех клиентов и объявила о банкротстве. Основатель соцсети Марк Цукерберг признал ошибку, отметив, что в Facebook сделали недостаточно для предотвращения использования функционала сети во вред.

Теги: Facebook, утечка данных
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