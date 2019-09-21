Facebook остановил работу приложений из-за скандала с Cambridge Analytica

Компания Facebook приостановила работу «десятков тысяч» приложений примерно 400 разработчиков. Такое решение было принято в рамках расследования утечки данных через консалтинговую компанию Cambridge Analytica, говорится в заявлении, размещенном на сайте Facebook.

Приложения, имеющие доступ к персональным данным пользователей Facebook, компания начала изучать в марте 2018 года. К настоящему времени специалисты проверили 1 млн приложений, расследование данных продолжается, заявили в Facebook.

В компании также отметили, что в некоторых случаях приложения были заблокированы полностью, а против некоторых из них Facebook решила подать иски. В их числе — южнокорейская компания по анализу данных Rankwave, гонконгская LionMobi и сингапурская JediMobi. В Facebook добавили, что разработанные ими приложения заражали телефоны пользователей соцсети вредоносным ПО.

Кроме того, Facebook подала иски против двух разработчиков из Киева — Глеба Случевского и Андрея Горбачева. В компании утверждают, что при помощи недобросовестной рекламы и онлайн-тестов они занимались кражей личных данных пользователей.

В начале сентября стало известно, что в сеть утекли 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook из разных стран, в том числе 133 млн записей с данными пользователей из США, Великобритании и Вьетнама.