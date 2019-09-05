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Доллар/Рубль ₽65 (-1,49%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+16,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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В Сеть утекли 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook

Неизвестные выложили в Сеть базу данных с информацией о 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook, сообщает портал TechCrunch.

В открытом доступе находились более 419 млн записей о пользователях соцсети в различных странах, в том числе 133 млн записей с данными пользователей из США, данные 18 млн пользователей из Великобритании и 50 млн — из Вьетнама. Каждая запись содержала уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в учетной записи владельца аккаунта. Сервер, на котором хранилась информация, не был защищен паролем, и любой желающий мог получить доступ к базе данных, передает TechCrunch.

Злоумышленники собрали данные до того, как в 2018 году в Facebook отключили функцию поиска в соцсети людей по номеру телефона.

О базе данных, находящейся в Сети в свободном доступе, сообщил порталу TechCrunch исследователь в сфере информационной безопасности Саньем Джен. Кто собрал данные об аккаунтах в Facebook, пока не удалось выяснить. После обращения TechCrunch к владельцам сервера, на котором была размещена информация, базу данных удалили из свободного доступа.

Ранее персональные данные пользователей Facebook попали в облачное хранилище Amazon и в хранилища других платформ в апреле. Тогда в открытом доступе на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva оказались свыше 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками и названиями учетных записей. Данные еще 22 тысяч пользователей соцсети, в том числе имена, пароли, адреса электронной почты, оказались доступны в уже не существующем приложении At the Pool.

В марте 2018 года стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы, в частности во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Основатель соцсети Марк Цукерберг признал ошибку, отметив, что в Facebook сделали недостаточно для предотвращения использования функционала сети во вред.

Теги: Facebook, утечка данных
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