В Сеть утекли 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook

Неизвестные выложили в Сеть базу данных с информацией о 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook, сообщает портал TechCrunch.

В открытом доступе находились более 419 млн записей о пользователях соцсети в различных странах, в том числе 133 млн записей с данными пользователей из США, данные 18 млн пользователей из Великобритании и 50 млн — из Вьетнама. Каждая запись содержала уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в учетной записи владельца аккаунта. Сервер, на котором хранилась информация, не был защищен паролем, и любой желающий мог получить доступ к базе данных, передает TechCrunch.

Злоумышленники собрали данные до того, как в 2018 году в Facebook отключили функцию поиска в соцсети людей по номеру телефона.

О базе данных, находящейся в Сети в свободном доступе, сообщил порталу TechCrunch исследователь в сфере информационной безопасности Саньем Джен. Кто собрал данные об аккаунтах в Facebook, пока не удалось выяснить. После обращения TechCrunch к владельцам сервера, на котором была размещена информация, базу данных удалили из свободного доступа.

Ранее персональные данные пользователей Facebook попали в облачное хранилище Amazon и в хранилища других платформ в апреле. Тогда в открытом доступе на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva оказались свыше 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками и названиями учетных записей. Данные еще 22 тысяч пользователей соцсети, в том числе имена, пароли, адреса электронной почты, оказались доступны в уже не существующем приложении At the Pool.