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Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса в 1944 году

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Вильнюса от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды освобождения столицы Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в распоряжение РБК. Кроме того, материалы опубликованы на сайте ведомства.

Среди документов — журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего № 111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на героев-освободителей, статьи из газет, а также фотографии.

Согласно данным Минобороны, 9 июля 1944 года гитлеровские войска пытались высадить в Вильнюсе парашютный десант с 30 скоростных бомбардировщиков «Юнкерс-88». Однако в результате упорных боев войска третьего Белорусского фронта 13 июля 1944 года полностью освободили Вильнюс. В этот же день Иосиф Сталин издал приказ, согласно которому соединения и части-освободители стали называться «Виленские».

Общество
Минобороны опубликовало секретные документы об освобождении Минска

В документах отмечается, что с 7 по 13 июля советские войска уничтожили около 7 тыс. вражеских солдат и взяли в плен более 5,2 тыс. человек. В местечке Панары, расположенном в 8 км от Вильнюса, которые немецко-фашистские войска называли кодовым словом «База», располагалась «фабрика смерти». Здесь в течение трех лет были уничтожены свыше 200 тыс. человек.

По данным Минобороны, в состав карательного отряда входили и местные жители-прибалты. В опубликованном акте названы их фамилии. За освобождение оккупированной литовской столицы были награждены не только участники боев, но и воинские части.

Отмечается, что после освобождения Вильнюса части Красной Армии приступили к форсированию реки Неман. В том числе и 30-й отдельный гвардейский саперный батальон 26-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Кроме того, среди документов представлены приказы о награждении лейтенанта медицинской службы Г. П. Болонина, который вместе с санитарами и десантниками спас 23 танкиста, оказал помощь и эвакуировал из города 64 человека, а также старшего техника-лейтенанта Г.С. Череды. Получив ранение в ходе обстрела, он смог доставить сослуживцам необходимые боеприпасы.

Теги: Минобороны России, Вильнюс, секретные документы, Великая Отечественная Война
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