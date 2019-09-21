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Политика ,  
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СМИ сообщили об оговорке в Белом доме об оккупации Украиной части России

Высокопоставленный представитель администрации США, оговорился, заявив, что одна из сторон вооруженного конфликта на Украине оккупировала часть российской территории. Об этом сообщает «РИА Новости», не называя имя спикера.

Чиновник заявил, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским важность того, чтобы все стороны, включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей. Впоследствии журналисты поинтересовались у чиновника, что он имел в виду, говоря об оккупации территории России. 

«США, Европа не признают Крым российской территорией. Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией. У России, как у участника Минских соглашений и нормандского формата, есть обязательства придерживаться договоренностей», — уточнил он. Он отметил, что Трамп намерен обсудить с Зеленским вопрос важности соблюдения Россией минских соглашений.

Ранее издание УНН со ссылкой на офис украинского президента сообщило, Зеленский планирует встретиться с Трампом 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Белом доме сообщили, что лидеры двух стран обсудят в ходе встречи дальнейшие реформы украинской экономики и попытки Китая завладеть технологиями украинских предприятий.

Крым был присоединен к России по результатам референдума в 2014 году. Украина, ЕС и США считают произошедшее аннексией. Власти России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Теги: Украина, оккупация
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