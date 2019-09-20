Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза

Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза

Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года. Согласно документу, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованному на сайте кабмина, по базовому сценарию валовая добавленная стоимость отрасли должна составить к этому времени 8,764 млрд руб. (pdf).

В 2017 году этот показатель был равен 3,158 млрд руб. В стратегии указано, что при инерционном сценарии количество размещенных в гостиницах, хостелах, санаториях и других местах туристов должно вырасти с 62 млн до 88 млн человек в год.

Должно вырасти и количество юридических лиц, работающих в гостиничной сфере и области общественного питания: с 78 тыс. до 109 тыс. единиц.

По самому оптимистичному сценарию валовая добавленная стоимость может достичь 16,3 млрд руб. Для его достижения нужно значительно ускорить развитие туризма, повысив спрос на путешествия по России как собственных граждан, так и иностранцев.