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Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза

Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года. Согласно документу, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованному на сайте кабмина, по базовому сценарию  валовая добавленная стоимость отрасли должна составить к этому времени 8,764 млрд руб. (pdf).

В 2017 году этот показатель был равен 3,158 млрд руб. В стратегии указано, что при инерционном сценарии количество размещенных в гостиницах, хостелах, санаториях и других местах туристов должно вырасти с 62 млн до 88 млн человек в год.

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Должно вырасти и количество юридических лиц, работающих в гостиничной сфере и области общественного питания: с 78 тыс. до 109 тыс. единиц.

По самому оптимистичному сценарию валовая добавленная стоимость может достичь 16,3 млрд руб. Для его достижения нужно значительно ускорить развитие туризма, повысив спрос на путешествия по России как собственных граждан, так и иностранцев.

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В документе значится, что экспорт туристических услуг должен вырасти с $8,9 млрд в 2017 году до $28,6 млрд в 2035 году. При подобном сценарии загрузка гостиниц должна увеличится с 32% до 50%.

В подготовленной Минэкономразвития стратегии отмечается, что при ее реализации к 2035 году количество внутренних турпоездок на одного жителя увеличится более чем в два раза.

В начале июля РБК писал, что премьер-министр планирует обсудить с членами правительства стратегию развития туризма. Страна должна выйти в топ-10 туристских направлений по версии Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO).

Теги: правительство, стратегия развития, туризм
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