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Бизнес ,  
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Правительство нацелилось на увеличение вклада туризма в ВВП почти вдвое
К 2035 году россияне должны путешествовать в два раза чаще, а туризм должен обеспечить не менее 6% ВВП страны. Такие цели заявлены в подготовленной Минэкономразвития стратегии развития отрасли, которую правительство обсудит 8 июля
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В понедельник, 8 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев будет обсуждать с членами правительства стратегию развития туризма в России. Совещание в Горках анонсировала пресс-служба правительства, о нем знают два источника РБК в туристической отрасли.

О том, что в России разрабатывается стратегия развития туризма, еще в конце января 2019 года говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин — представить ее он обещал в ближайшие месяцы. Сейчас вклад отрасли во внутренний валовый продукт России в два раза меньше, чем в мире, где он составляет 10,9%, но туризм, по мнению Орешкина, может стать «отраслью прорыва». В конце мая вице-премьер Ольга Голодец говорила, что доработанная стратегия будет представлена 10 июня.

РБК направил запросы в пресс-службы правительства, Минэкономразвития и Ростуризма.

РБК удалось ознакомиться с одной из рабочих версий стратегии, датированной концом июня. О том, что в течение 15 лет должно произойти с туризмом в России, — в материале РБК.

Как изменится туризм в России

Цель стратегии — создать условия для формирования и продвижения качественного продукта, который сможет конкурировать как на внутреннем, так и на мировом рынке, сказано в документе.

Через 15 лет, согласно стратегии, один житель России должен совершать по стране в два раза больше поездок, чем сейчас. В 2017 году в гостиницах и других коллективных средствах размещения остановились 54 млн человек, указано в рабочей версии.

Россия должна войти к 2035 году в топ-10 туристских направлений по версии Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO). В 2017 году, согласно ее данным, Россия входила только в первую десятку стран, граждане которых больше всего тратят в поездках. В целом на долю России приходилось 3,6% мировых поездок туристов и 1,7% расходов.

Совокупный вклад туризма в ВВП должен вырасти к 2035 году до 6% и составить 16,3 трлн руб., указано в документе. В 2017 году этот показатель равнялся лишь 3,8%, или 3,2 трлн руб. Экспорт туристических услуг чиновники рассчитывают увеличить с $8,9 млрд в 2017-м до $28,6 млрд, а инвестиции в гостиницы и другие средства коллективного размещения — до 293 млрд руб. в год.

Как оценивается состояние отрасли

Сейчас туристическая активность россиян — низкая, следует из приведенных в документе данных ВЦИОМа. Только 45% жителей страны за последние пять лет отдыхали за пределами региона, где живут. Для большинства же россиян турпутевки — недостаточно доступный продукт, и стимулов для путешествий у них нет. Те, кто покупает туры у туроператоров, путешествуют в основном за границу: 60% всех продаж приходится на зарубежные туры.

Число приезжающих туристов стабильно, а турпоток не из стран СНГ и Украины вырос в 2018 году, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу, лишь на 3% по сравнению с предыдущим годом. Около 70% приезжающих иностранцев останавливаются в Москве и Санкт-Петербурге.

Как привлечь иностранцев

Чтобы сделать российский турпродукт более конкурентоспособным, необходимо улучшать качество услуг и сделать поездки по России более доступными как для самих россиян, так и для иностранцев, считают авторы стратегии. Но поскольку ресурсы государства ограниченны, они предлагают сосредоточиться на поддержке приоритетных территорий с наибольшим потенциалом создать конкурентоспособный продукт. О каких именно регионах идет речь, в документе не указано.

Чтобы привлечь туристов из-за рубежа, в первую очередь предлагается расширить использование механизма электронной визы. Речь идет о введении единой однократной электронной визы для краткосрочного пребывания — на 14–16 дней. Поручение внедрить такие визы с 1 января 2021 года, как сообщал «Коммерсантъ», дал президент Владимир Путин.

Список государств, граждане которых смогут въезжать в Россию по электронным визам, предложено расширить. Въезд можно открыть до 1 января 2021 года через те пункты, которые принимают на себя основные турпотоки, — Москву, Казань, Санкт-Петербург и Сочи, не дожидаясь готовности всех остальных, предлагают авторы.

Опыт прошедшего в России ЧМ-2018 показал, что для иностранцев из целевых стран нужно совместить въезд по электронной визе с покупкой ими на специализированной цифровой платформе установленного пакета услуг на срок пребывания, указано в проекте стратегии. Снимать предлагается и другие визовые ограничения — например, для транзитных туристов, так чтобы они могли въезжать без визы на 24 часа с дальнейшим расширением до 72–96 часов. Для иностранцев из приоритетных стран предлагается предусмотреть возможность выдачи многократных электронных виз.

Как поддерживать спрос в России

Для развития внутреннего туризма авторы документа предлагают стимулировать гостей посещать территории с развитой, но недостаточно загруженной инфраструктурой, например в низкий сезон. Главная задача здесь — минимизировать падение спроса в межсезонье, чтобы туристы смогли «получить широкий комплекс услуг по сниженным ценам». Для этого предлагается устраивать конгрессы, выставки, спортивные мероприятия и тематические фестивали и развивать новые виды туризма, например гастрономический.

В низкий сезон предлагается субсидировать чартерные перевозки на приоритетных направлениях и туры для отдельных категорий граждан. Туроператорам, организовывающим новые маршруты, будут возмещать часть затрат, поддержку предложено оказывать и работодателям, которые компенсируют работникам затраты на отдых.

Что думают участники рынка

Предложенная стратегия вполне сбалансированная, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Меры по достижению целевого показателя в 6% описаны, по ее мнению, точно, но экономические эффекты от каждой — стимулирование спроса, поддержка малых и средних предпринимателей, развитие дорожной и поддерживающей инфраструктуры, льготы для инвесторов и т.д. — в стратегии не указаны. Введение электронных виз существенно упростит достижение целевого показателя, указывает Ломидзе.

Заявленных в проекте целевых показателей достичь за 15 с лишним лет вполне реально, уверен и президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Он напоминает, что мировой рынок туристических услуг растет каждый год в среднем на 4% и границ этому росту не видно, в том числе потому, что один из главных факторов формирования спроса на путешествия — растущий уровень образования. С точки зрения имеющихся ресурсов, природных и культурных, Россия — конкурентоспособное направление, считает Шпилько. Надо лишь, чтобы при развитии туризма «мы делали не то, что удобно нам, а то, что принято в мире».

В первую очередь, по мнению президента Российского союза туриндустрии, нужно улучшать инвестиционный климат, чтобы было выгодно вкладывать средства в туристическую инфраструктуру, и упростить визовый режим. По крайней мере, Россия может ввести многократные визы для граждан тех стран, которые уже предоставляют такие визы россиянам, указывает Шпилько.

Авторы: Елена Сухорукова, Сергей Соболев
Теги: доходы от туризма, стратегия, Минэкономразвития
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