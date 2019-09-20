В ДНР исключили возможность новых уступок по «формуле Штайнмайера»

Новые уступки по «формуле Штайнмайера» исключены, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова, передает Донецкое агентство новостей.

«Призывать представителей Донбасса пойти на какие-то дополнительные уступки недопустимо — мы уже согласились на компромиссное решение и категорически настаиваем на том, чтобы Украина выполнила его», — сказала полпред ДНР.

По ее словам, текст соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе уже неоднократно согласовывался на встречах «нормандской четверки» и советников глав государств — гарантов минских соглашений. Однако, отметила Никонорова, это не мешает Киеву говорить о планах изменить «формулу», игнорируя поручение представителя Украины Андрея Ермака соглашаться на предложенный текст.

«Формула Штайнмайера» (по имени бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера) описывает процесс ввода закона об особом статусе Донбасса. Предполагается, что этот закон будет временно действовать на выборах в Донецкой и Луганской областях, а после признания ОБСЕ итогов голосования вступит в силу на постоянной основе.