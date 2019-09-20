В Сети запустили трансляцию видео «штурма» «Зоны 51» в США

На платформе YouTube запустили трансляцию «штурма» «Зоны 51» в штате Невада, где расположена военно-испытательная база американских ВВС. Участники штурма надеются увидеть в этой зоне пришельцев.

Согласно странице мероприятия в Facebook, «штурм» начнется в 12:00 (22:00 мск) 20 сентября и будет идти в течение двух дней. Его планируют посетить 2,3 тыс. человек, еще 4,9 тыс. нажали на кнопку «Интересует» в Facebook.

Los Angeles Times сообщала, что 21-летний Метти Роберс придумал мероприятие в шутку, планируя разоблачить существование инопланетян. Он создал страницу 27 июня. К 1 июля, как пишет Los Angeles Times, его пост с предложением штурмовать военную базу собрал 600 лайков, через короткое время уже 3 тыс. В общей сумме, отмечает издание, количество просмотров страницы достигло 2 млн.

Позже Роберс решил просто организовать музыкальный фестиваль Alienstock в ближайшем к «Зоне 51» городе Рэйчел в округе Линкольн. Робертс также предупредил тех, кто все же решится на «штурм», что их могут ждать аресты. Телеканал 8 News Now сообщал, что в область «Зоны 51» направились полицейские и пожарные, которые будут дежурить там до окончания мероприятия.

Как пишет Business Insider, Федеральное управление гражданской администрации США на неделе закрыло воздушное пространство над «Зоной 51» в связи с предстоящим «штурмом» базы. Летать над этой территорией запретили вертолетам, частным самолетам, беспилотникам, медицинскому и пожарному транспорту. ВВС США, отмечает издание, попросили людей держаться подальше от объекта и вместо этого предложили им отправиться на музыкальный фестиваль в Лас-Вегасе.