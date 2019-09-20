Додон заявил о предварительной договоренности с Россией о поставках газа

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о предварительной договоренности о продлении действующего контракта на поставки газа между «Молдовагазом» и «Газпромом». Об этом он заявил журналистам на Молдово-российском экономическом форуме 20 сентября, передает ТАСС.

«Я так понимаю, что желание и активность со стороны «Газпрома» в продлении нынешней формулы, нынешнего договора на несколько лет есть, предварительная договоренность есть», — сказал глава государства.

Контракт о поставках газа между Молдавией и «Газпромом» был подписан в декабре 2006 года и истек еще в конце 2011 года. В то время как Кишинев вел переговоры с Москвой о снижении закупочной цены, договор ежегодно продлевался. Стоимость газа рассчитывалась на основе формулы, которая учитывала динамику цен на горючее на мировом рынке. В 2016 году Молдавия импортировала российский газ по цене $190 за 1 тыс. куб. м. В конце 2016 года после избрания Додона президентом контракт был продлен до 31 декабря 2019 года.

7 сентября молдавский лидер сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Владимиром Путиным о снижении тарифов. По словам Додона, с апреля следующего года Молдавия сможет покупать его со скидкой $70 за тысячу куб. м. Сейчас республика приобретает у «Газпрома» сырье по цене $235 за тысячу куб. м.