Додон заявил о договоренности с Путиным о снижении цен на газ

Додон заявил о договоренности с Путиным о снижении цен на газ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о снижении тарифов на поставки газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится», — сказал он.

Размер снижения тарифов Додон не разгласил. В конце июля он говорил, что надеется на дисконт в размере 25–30%.

По его словам, цены на газ обсуждались во время его визита в Москву. Додон добавил, что в 2019 году тарифы на газ повышаться не будут. В следующем году они могут снизиться, добавил президент Молдавии.