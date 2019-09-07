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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Додон заявил о договоренности с Путиным о снижении цен на газ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о снижении тарифов на поставки газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится», — сказал он.

Размер снижения тарифов Додон не разгласил. В конце июля он говорил, что надеется на дисконт в размере 25–30%.

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Додон решил просить у России скидку на газ для Молдавии

По его словам, цены на газ обсуждались во время его визита в Москву. Додон добавил, что в 2019 году тарифы на газ повышаться не будут. В следующем году они могут снизиться, добавил президент Молдавии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил «РИА Новости», что на встрече Додон и Путин обсуждали вопрос с поставками газа. По его словам, переговоры близки к финальной стадии, а «предлагаемые параметры в целом подходят». Встреча Путина и Додона прошла в субботу, 7 сентября.

В начале июля Додон заявлял, что планирует обсудить с российскими властями скидку на газ до конца 2019 года. Молдавский лидер отмечал, что она необходима для преодоления рисков.

Теги: Игорь Додон, Молдавия, цена на газ
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