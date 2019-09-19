Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбление флага России

Роскомнадзор потребовал от платформы комментариев HyperComments удалить картинку с нецензурным описанием российского флага. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор предупредил администрацию ресурса, что сайт внесен в Единый реестр запрещенной информации. «Платформа должна удалить изображение, выражающее явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России», — говорится в заявлении.

Такое решение было принято после обращения Генпрокуратуры от 18 сентября, которая потребовала ограничить доступ к изображению на сайте.

Ранее с аналогичным требованием Генпрокуратура обращалась к Роскомнадзору в июле. Тогда нецензурное описание российского флага появилось на сайте risovach.ru.