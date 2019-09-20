Омбудсмен отреагировала на инцидент с пострадавшими в Турции детьми

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выясняет обстоятельства случившегося в Турции, где двое детей из России получили сильные ожоги горящим маслом в одном из отелей во время шоу, сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

«Дети находятся в местной больнице под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас уточняется, какая потребуется помощь пострадавшим в ближайшее время», — сказали представители Кузнецовой.

Инцидент произошел 18 сентября во время шоу с огнем в курортном поселке Кестель в гостинице Club Paradiso. Российских туристов 2009, 2015 и 1995 годов рождения госпитализировали в местную больницу с ожогами разной тяжести. Позднее в генконсульстве заявили, что взрослая россиянка уже выписана и 20 сентября вернулась на родину, а несовершеннолетние из Екатеринбурга в ближайшее время останутся под наблюдением врачей. Представили отеля, где случилось происшествие, обязались полностью оплатить лечение и перелет своих гостей, а также возместить моральный ущерб.



