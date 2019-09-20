«Билайн» сообщил о проблемах при получении СМС от некоторых банков

Пользователи «ВымпелКома» (бренд «Билайн») столкнулись с проблемами при получении СМС-сообщений «от некоторых банковских сервисов». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Корреспондент РБК также не получал банковские СМС от «Билайна».

В пресс-службе «ВымпелКома» пояснили РБК, что проблема затронула «лишь небольшую часть» клиентов «Билайна». По словам представителя компании, нельзя говорить о том, что сбой носил тотальный характер.

Согласно данным Downdetector, всплеск сообщений о неполадках наблюдался с 13:00 до 15:00 (мск), при этом у 79% сообщивших о сбое пользователей были проблемы с мобильной связью, у 10% — с фиксированной связью, а еще 10% — испытывали сложности с проводным доступом в интернет. По данным портала, больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Екатеринбурга и других городов России.

В конце июня пользователи также жаловались на проблемы с доставкой СМС-сообщений от банков. Причиной стала перенастройка оборудования.